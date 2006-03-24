Тимошенко принципиально не будет помогать зятю

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко обещает предоставить в Государственную налоговую администрацию свою декларацию. "У меня нет никакого бизнеса, поэтому свои декларации я всегда буду публиковать и хочу сказать, что буду жить на эту декларацию", - сказала Тимошенко в эфире телеканалу "Тонис" в четверг вечером. "И кроме того, заставлю всех чиновников жить на свои декларации", - добавила она.

Тимошенко также напомнила, что ее муж занимается сельсько-хозяйственным бизнесом. "Я надеюсь, что и дочь тоже будет..." – сказала она.

На уточняющий вопрос, есть ли у ее дочери Евгении свой бизнес, Тимошенко ответила: "Пока что нет, но она мечтает об этом".

Отвечая на вопрос, будет помогать ли она ей в случае, если станет премьером, Тимошенко ответила:

"Принципиально не буду помогать ни дочке ни зятю", - сказала она.

Українська правда