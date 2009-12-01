Депутат Госдумы: ЧФ России должен остаться в Крыму еще на сто лет

Черноморский флот Российской Федерации должен остаться в Крыму «на следующие сто лет», считает депутат Государственной думы РФ Сергей МАРКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Симферополе.

«Черноморский флот должен остаться (в Крыму) на следующие сто лет. Он является гарантом безопасности во всем этом регионе», - сказал С.МАРКОВ.

По его мнению, моряки ЧФ РФ готовы выступать в защиту безопасности не только граждан России, но и граждан Украины, «которые для них не чужие». «Они для них свои. Всегда будут их защищать. Если что-то случится, будет тонуть в Черном море украинское судно, первым к нему придет на помощь российский Черноморский флот», - сказал С.МАРКОВ.

По словам депутата-«единороса», вопрос базирования Черноморского флота на украинской территории сегодня излишне политизируется. «Вопрос используются сугубо с целью политиканских ухудшений отношений между Россией и Украиной, создания потока плохих новостей. Этот поток нужно прекратить», - подчеркнул С.МАРКОВ.