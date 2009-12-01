К Лукашенко впервые за 15 лет приехал важный гость с Запада

Председатель Совета министров Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ заявляет, что намерен лично возглавить миссию итальянских предпринимателей, заинтересованных в сотрудничестве с Беларусью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе белорусского Президента, об этом С.БЕРЛУСКОНИ заявил во время встречи с Александром ЛУКАШЕНКО в Беларуси.

Премьер-министр Италии напомнил, что ранее он возглавлял конфедерацию итальянских промышленников "Конфиндустрия". "Поэтому я всех их лично знаю и смогу определить конкретных предпринимателей, готовых работать с Беларусью по определенным направлениям", - сказал С.БЕРЛУСКОНИ.

Кроме того, по его словам, итальянская сторона предлагает поделиться с Беларусью ноу-хау по строительству "быстрых" домов. "Я знаю, сейчас в вашей стране активно возводится новое жилье. И мы можем быть полезны для вас имеющимися у нас ноу-хау, которые позволяют в короткие сроки строить жилье с довольно высоким уровнем качества", - добавил С.БЕРЛУСКОНИ. Он отметил, что в Италии еженедельно предоставляется по 300 домов людям, лишившимся жилья вследствие землетрясения в области Абруццо. "Это замечательные дома, с высоким качеством. А строится такой дом всего несколько месяцев", - сообщил он.

Как сообщает пресс-служба Президента Беларуси, переговоры А.ЛУКАШЕНКО и С.БЕРЛУСКОНИ в узком формате длились дольше запланированного протоколом времени.

"Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания. Были обсуждены состояние и перспективы белорусско-итальянских отношений в политической, торгово-экономической, промышленной, кредитно-инвестиционной, банковской, транспортно-логистической, научно-технической, образовательной и культурной сферах. Кроме того, стороны уточнили подходы по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, представляющих взаимный интерес. Был затронут и ряд гуманитарных вопросов", - подчеркнули в пресс-службе.

Открывая переговоры в расширенном составе, А.ЛУКАШЕНКО сообщил, что рассматривает визит С.БЕРЛУСКОНИ как красноречивый жест поддержки Беларуси на международной арене.

Президент Беларуси подчеркнул, что Италия стала для Беларуси значимым политическим и экономическим партнером в Европе. "Мы рассматриваем вашу страну в качестве привилегированного партнера и готовы к созданию самых благоприятных условий для развития двустороннего сотрудничества", - отметил он.

А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что Беларусь готова к серьезной работе по развитию взаимодействия с Италией во всех сферах: торгово-экономической, кредитно-инвестиционной, банковской, транспортно-логистической, научно-технической, образовательной, культурной. "Закрытых для обсуждения тем у нас нет", - добавил он.

В свою очередь С.БЕРЛУСКОНИ отметил, что торгово-экономические отношения между Беларусью и Италией в настоящее время не соответствуют потенциальному уровню. Он напомнил, что Италия является лишь девятым по объему товарооборота партнером Беларуси и пятнадцатой страной по объему инвестиций в белорусскую экономику. "Это гораздо меньше, чем позволяют возможности", - сказал премьер Италии.

С.БЕРЛУСКОНИ также положительно оценил создание Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России. "Этот союз означает расширение рынка, а значит и расширение возможностей поставок продукции наших совместных предприятий", - пояснил он.

А.ЛУКАШЕНКО передал С.БЕРЛУСКОНИ архивные материалы о судьбе итальянских граждан, находившихся в годы Второй мировой войны в лагерях военнопленных на территории республики, а также данные об этнических итальянцах, репрессированных на территории СССР в 30-е годы прошлого столетия.

С.БЕРЛУСКОНИ от имени этих итальянских семей поблагодарил белорусскую сторону за этот шаг. "Я очень тронут. Я об этом ничего не знал, это непредвиденный подарок. Мы, безусловно, внимательно изучим эти документы", - сказал итальянский политик.

Как известно, визит С.БЕРЛУСКОНИ стал первым визитом представителя страны демократии в Беларусь за последние 15 лет.