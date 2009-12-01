Ющенко подарили котенка в полоску

Журналист телеканала СТБ подарил Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО котенка в серо-белую полоску.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло сегодня возле “Украинского дома”, после участия главы государства в мероприятиях по случаю 18-й годовщины референдума в поддержку Акта провозглашения Независимости Украины.

Как сообщил УНИАН журналист телеканала Осман ПАШАЕВ, он сегодня утром купил котенка на Куреневском рынке в Киеве за 1 тысячу гривен. По его словам, котенок породистый - “британец”, но документов нет, поскольку с документами он стоил бы 1,5 тысячи долларов. Котенку 1,5 месяца.

О.ПАШАЕВ рассказал, что Президент очень обрадовался подарку и сказал: “Вы такие чуткие. Для Христинки (дочки Президента – УНИАН) вечером будет такой праздник!”.

Также главе Секретариата Президента Вере УЛЬЯНЧЕНКО журналист передал средства для ухода за котенком, в частности, наполнитель для кошачьего туалета.

Репортаж об этом выйдет в эфир в вечерних новостях СТБ.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября В.ЮЩЕНКО в Белой Церкви рассказал, что три дня назад пропал его кот Тигр, “и все дети плачут, ходим ищем по лесу... С Тарасом ходим, деревья проверяем, потому что я ему сказал, что Тигра собаки загнали на дерево и он три дня живой, только ждет, когда мы его спасем. Так что, если у кого-то есть серый кот в полоску, чтобы мой сын и мои девочки не услышали, я бы получил его в подарок, чтобы принести домой и сказать, что Тигра спасли”.