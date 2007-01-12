СБУ хочет сделать Мороза союзником

В Службе безопасности Украины заверяют, что приложат максимум усилий для расследования факта прослушивания телефонных разговоров народных депутатов, в частности, председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ со ссылкой на слова временно исполняющего обязанности председателя ведомства Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Мы будем благодарны, если получим еще одного союзника в лице парламента в борьбе с таким явлением как незаконное прослушивание граждан», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО. При этом он напомнил, что в конце прошлого года СБУ прекратила деятельность фирмы и изъяла оборудование, с помощью которого осуществлялось незаконное прослушивание граждан. Как отметили в СБУ, на сегодняшний день после обращения службы к гражданам Украины уже получено определенное количество сообщений о незаконных прослушиваниях. Таким образом, как отметили в пресс-службе ведомства, все указывает на то, что такого рода деятельность (незаконное прослушивание) имеет место. При этом в спецслужбе сообщили, что в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного прослушивания коммерческой фирмой, которая была разоблачена в Киеве на сегодняшний день проработано свыше 100 разговоров, которые были записаны этой фирмой.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО в связи с этим заверил, что Служба безопасности не остановится на достигнутом и будет искоренять подобные преступления в последующем всеми методами и возможностями, которые предусмотрены законодательством Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламентская фракция Социалистической партии Украины обнародовала заявление с требованием расследовать факт прослушивания телефонных разговоров А.МОРОЗА. Как отметил лидер фракции СПУ Иван БОКИЙ, несколько дней назад в одном из Интернет-изданий появилась расшифровка фрагмента телефонного разговора А.МОРОЗА с одним из британских дипломатов. Партия также требует предоставить официальную информацию о том, сколько специальной аппаратуры для возможных прослушиваний было завезено в Украину, и в распоряжении кого это оборудование находится.

По словам лидера фракции, пока эти требования не будут удовлетворены, СПУ не будет принимать участия в голосованиях в Верховной Раде по вопросам, касающимся деятельности силовых органов.