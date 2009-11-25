Ющенко: действия Кабмина ведут к снижению обороноспособности Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие некоторых положений распоряжения правительства о проведении конверсии полос радиочастот, которые в непрерывном режиме используются Вооруженными силами Украины и другими спецпользователями в интересах национальной безопасности и обороны государства, и передаче права на пользование ими операторам мобильной связи включительно с иностранными инвесторами.

Текст соответствующего указа “Об остановке действия некоторых положений распоряжения Кабинета Министров Украины от 11 ноября 2009 года №1361-р” размещен на официальном сайте главы государства.

Президент отметил, что возможность финансирования мероприятий, связанных с перевооружением Вооруженных сил Украины, других специальных пользователей радиочастотного ресурса соответствующими средствами, предусмотрена только начиная соответственно с 2010, 2012 годов.

В.ЮЩЕНКО указал, что правительство отмеченным распоряжением предусмотрело мероприятия, которые приведут к снижению уровня боеспособности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, их боевой готовности к обороне государства, а соответственно, - к снижению уровня обороноспособности Украины, негативно повлияют на выполнение правоохранительными органами заданий по охране общественного порядка и борьбы с преступностью, а следовательно, действовал вопреки нормам статьи 17, пункта 7 статьи 116 Конституции Украины.

Также Президент обратился в Конституционный Суд Украины с просьбой рассмотреть вопрос касательно конституционности пунктов 1-3 распоряжения Кабмина «Некоторые вопросы проведения конверсии радиочастот».