Верховная Рада назначила Владимира Радченко вице-премьер-министром

Верховная Рада назначила Владимира РАДЧЕНКО на должность вице-премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовал 251 народный депутат из 441, зарегистрированного в зале.

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на заседании парламента зачитал свое представление В.РАДЧЕНКО на должность вице-премьер-министра Украины.

Выступая перед народными депутатами, В.РАДЧЕНКО отметил, что в своей работе будет руководствоваться, как и раньше, работая в силовых структурах, законами и Конституцией Украины.

Отвечая на вопрос народных депутатов, он также отметил, что не является членом ни одной из политических партий.

В.РАДЧЕНКО выразил надежду, что в ближайшее время в Украине состоится «консолидация власти и политических сил», которые работают на благо народа для лучшего будущего государства.

Также В.РАДЧЕНКО отметил, что в должности вице-премьера будет координировать деятельность силовых структур. По его словам, главной задачей на первом этапе его деятельности будет прекращение «суматохи, которая наблюдается в назначениях» в силовых структурах.

Он отметил, что будет ставить политические задачи перед силовиками и создавать условия для их выполнения.

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ напомнил народным депутатам, что В.РАДЧЕНКО в свое время работал министром внутренних дел, председателем СБУ, руководителем Таможенного комитета, секретарем СНБО, а в последнее время – советником премьер-министра Украины В.ЯНУКОВИЧА.

Справка УНИАН. 58-летний В.РАДЧЕНКО возглавлял Совет национальной безопасности и обороны Украины с сентября 2003 г. по январь 2005 г.

В.РАДЧЕНКО - генерал армии Украины, в 1994-1995 р.р. был министром внутренних дел Украины. С июля 1995 г. по апрель 1998 г., а также с февраля 2001 г. – по сентябрь 2003 г. - председатель Службы безопасности Украины.