Межигорье отапливают газом, за который платят как за «промышленный»?

Кандидат в президенты Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ использовал миллионы гривень из государственного бюджета на обустройство резиденции „Межигорье”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО 24 ноября на пресс-конференции в Кривом Роге, комментируя по просьбе журналистов обещание В.ЯНУКОВИЧА после победы на президентских выборах преодолеть в Украине коррупцию.

„Виктор Федорович, как всегда, проявляет оригинальность и неожиданность в подходах. Именно ему заявлять о борьбе с коррупцией чрезвычайно актуально. Виктору Федоровичу, перед тем как стать Президентом, нужно побороть коррупцию в себе”, - отметил министр.

Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что не будет вспоминать „о 140 га земли и маленьком домике в несколько тысяч квадратных метров”, в котором живет В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем министр заявил, что лидер Партии регионов использовал многомиллионные средства из госбюджета на обустройство резиденции „Межигорье”.

„Докладываю вам, что строительство дамбы и расчистку залива Киевского водохранилища осуществляло одно из ООО в 2007 году, и стоимость работ, согласно договору, составила 2 млн. 897 тыс. грн. То есть, за государственные средства ЯНУКОВИЧ подчистил свое будущее имение на 62% от выделенных на всю Украину средств для подобных работ”, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Кроме того, по словам министра, на территории урочища Межигорье в 2007 году за государственные средства в сумме 2 млн. 300 тыс. грн. были отремонтированы автомобильные дороги.

„Это вроде мелочи, потому что потом оказалось, что эти дороги маловаты, и еще на 8,5 км построили специальную дорогу прямо к крыльцу дома Виктора Федоровича за 25 млн. государственных гривень”, подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр отметил, что и сегодня эта дорога находится на балансе “Укравтодора”, который ежегодно платит 250-300 тыс. грн. за ее эксплуатацию. „А Виктор Федорович ездит”, - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

„Могу также сообщить, что газ, отапливающий бесценное тело кандидата ЯНУКОВИЧА, который собирается бороться с коррупцией, оформляется как газ для промышленных потребностей, потому что это дешевле. Соответственно, ООО, которое проводит оплату за этот газ, платит по 2 млн. 512 тыс. грн. ЯНУКОВИЧ очень интересный борец с коррупцией, как по мне”, - подытожил Ю.ЛУЦЕНКО.

Справка УНИАН. 26 августа Кабинет министров принял решение о возвращении в государственную собственность резиденции “Межигорье”, где проживает экс-премьер-министр, лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ. Кабинет министров поручил Министерству юстиции подать иск в суд по поводу возвращения резиденции “Межигорье” в государственную собственность.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции “Межигорье”.