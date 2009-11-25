Межигорье отапливают газом, за который платят как за «промышленный»?
Луценко считал "деньги на Януковича"
Кандидат в президенты Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ использовал миллионы гривень из государственного бюджета на обустройство резиденции „Межигорье”.
|Юрий Луценко
„Виктор Федорович, как всегда, проявляет оригинальность и неожиданность в подходах. Именно ему заявлять о борьбе с коррупцией чрезвычайно актуально. Виктору Федоровичу, перед тем как стать Президентом, нужно побороть коррупцию в себе”, - отметил министр.
Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что не будет вспоминать „о 140 га земли и маленьком домике в несколько тысяч квадратных метров”, в котором живет В.ЯНУКОВИЧ.
Вместе с тем министр заявил, что лидер Партии регионов использовал многомиллионные средства из госбюджета на обустройство резиденции „Межигорье”.
„Докладываю вам, что строительство дамбы и расчистку залива Киевского водохранилища осуществляло одно из ООО в 2007 году, и стоимость работ, согласно договору, составила 2 млн. 897 тыс. грн. То есть, за государственные средства ЯНУКОВИЧ подчистил свое будущее имение на 62% от выделенных на всю Украину средств для подобных работ”, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.
Кроме того, по словам министра, на территории урочища Межигорье в 2007 году за государственные средства в сумме 2 млн. 300 тыс. грн. были отремонтированы автомобильные дороги.
„Это вроде мелочи, потому что потом оказалось, что эти дороги маловаты, и еще на 8,5 км построили специальную дорогу прямо к крыльцу дома Виктора Федоровича за 25 млн. государственных гривень”, подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.
Министр отметил, что и сегодня эта дорога находится на балансе “Укравтодора”, который ежегодно платит 250-300 тыс. грн. за ее эксплуатацию. „А Виктор Федорович ездит”, - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.
„Могу также сообщить, что газ, отапливающий бесценное тело кандидата ЯНУКОВИЧА, который собирается бороться с коррупцией, оформляется как газ для промышленных потребностей, потому что это дешевле. Соответственно, ООО, которое проводит оплату за этот газ, платит по 2 млн. 512 тыс. грн. ЯНУКОВИЧ очень интересный борец с коррупцией, как по мне”, - подытожил Ю.ЛУЦЕНКО.
Справка УНИАН. 26 августа Кабинет министров принял решение о возвращении в государственную собственность резиденции “Межигорье”, где проживает экс-премьер-министр, лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ. Кабинет министров поручил Министерству юстиции подать иск в суд по поводу возвращения резиденции “Межигорье” в государственную собственность.
В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции “Межигорье”.