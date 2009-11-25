Форум общественных организаций в поддержку кандидата в Президенты Симоненко

30 ноября 2009 года в 14:00 в Украинском доме (г.Киев, ул. Крещатик, 2), состоится Форум общественных организаций в поддержку кандидата на пост Президента Украины от «Блока левых и левоцентристских сил» П.Н.Симоненко.

В работе Форума примут участие более 40 общественных организаций.

По итогам работы Форума пройдет пресс-конференция с лидерами партий вошедших в «Блок левых и левоцентристских сил»: П.Н.Симоненко, А.В.Волгой, Ю.И.Загородним, С.Н.Николаенко.

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