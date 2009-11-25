Гриценко знает, почему все взяточники будут голосовать за Януковича

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ “защитил взяточников и увеличил среди них свою электоральную базу”, когда фракция ПР не поддержала преодоление вето Президента Украины на закон о противодействии взяточничеству.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении А.ГРИЦЕНКО.

“За последнюю неделю электоральная база поддержки В.ЯНУКОВИЧА увеличилась на несколько десятков тысяч человек. Это произошло после того как он и возглавляемая им фракция Партии регионов в парламенте “завалили” закон №3428, который предусматривает кардинальное повышение уголовной ответственности чиновников за взятку”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он напомнил, что В.ЯНУКОВИЧ лично дважды голосовал за законопроект о борьбе со взяточничеством вместе со своими однопартийцами, что позволило принять его в первом чтении 372 голосами – “за” и во втором – при поддержке 364 голосов народных депутатов.

“Президент вполне прогнозируемо использовал свое право вето и не подписал данный закон, тем самым став не на сторону народа, а на сторону взяточника. Окончательное решение зависело от Партии регионов”, - считает А.ГРИЦЕНКО.

Он уверен, что “если бы фракция ПР проголосовала за законопроект №3428 и помогла преодолеть вето Президента, закон вступил бы в силу, после чего за взятку в 10 тыс. долларов и более следователи, судьи и прокуроры сидели бы в тюрьме пожизненно без права на амнистию и с конфискацией имущества”.

“В последний момент В.ЯНУКОВИЧ, очевидно, испугался и принял решение не голосовать за преодоление вето. Закон был отклонен, и теперь чиновники-взяточники могут быть счастливы. Их защитил В.ЯНУКОВИЧ и за это, бесспорно, они за него проголосуют”, - отметил кандидат на пост Президента.

А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что “голосование парламента за преодоление вето главы государства было моментом истины, который четко показал кто, какие политические силы, лидеры и кандидаты на пост Президента готовы решительно бороться с коррупцией, а кто лишь имитирует эту борьбу”.

“На месте В.ЮЩЕНКО я бы безотлагательно подписал данный закон, и уже с мая развернулась бы решительная борьба со взяточничеством. Президент же не поставил своей подписи под этим документом, - констатировал председатель комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны. - Кандидат на пост Президента В.ЯНУКОВИЧ также показал, что не подпишет такой закон, осчастливив таким образом чиновников-взяточников, получив дополнительно несколько десятков тысяч голосов и перечеркнув свои перспективы как лидера государства. Иллюзий больше нет. Теперь всем все стало понятно”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

В то же время А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что не остановится в борьбе с коррупцией и пообещал уже на следующей сессии парламента опять внести законопроект о борьбе со взяточничеством.

Как сообщал УНИАН, законопроект №3428 о противодействии взяточничеству был направлен на кардинальное повышение уголовной ответственности за взяточничество в наиболее «чувствительных» к нему органах государственной власти. В частности, за получение взятки в 10 тыс. долларов или более чиновник должен был наказываться 15 годами лишения свободы с полной конфискацией имущества. А работники правоохранительной системы – судьи, прокуроры и следователи – за взятку в 10 тыс. долларов были бы наказаны на пожизненное заключение с полной конфискацией имущества и без права на амнистию.

В первом чтении (17 февраля 2009 года) за законопроект проголосовали 372 народных депутата, во втором (21 мая 2009 года) – 364.

Однако Президент Украины В.ЮЩЕНКО ветировал данный закон, а парламент не смог преодолеть его 16 ноября. Во время преодоления вето Президента на закон о противодействии взяточничеству голоса депутатов распределились таким образом: фракция Партии регионов: 19 – “за”, 149 – не голосовали; фракция БЮТ: 134 – “за”, 18 – не голосовали; фракция НУ-НС: 12 – “за”, 1 – “против”, 43 – не голосовали; КПУ: 27 – “за”; фракция Блока Литвина: 19 – “за”; внефракционные депутаты: 2 – “за”.