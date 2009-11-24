ЕЦ хочет услышать от Тимошенко о повышении тарифов уже сейчас

Член президиума партии “Единый Центр”, народный депутат Василий ПЕТЁВКА убежден, что намерение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО сохранить тарифы на энергоносители для населения на сегодняшнем уровне является “заигрыванием” с людьми накануне выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Единого Центра», он отметил, что потребители не могут платить за энергоресурсы меньшую цену, чем та, по которой их закупает государство, поэтому попытки премьер-министра и руководителей местных органов власти отложить изменение тарифов на послевыборный период оборачиваются дополнительными экономическими потерями.

В.ПЕТЁВКА отметил, что сегодня газ для населения стоит на четверть ниже себестоимости его добычи в Украине, сырье же для атомных электростанций и теплоэнергостанций за последние несколько лет выросло наполовину.

«Поэтому правительство, которое говорит об отсутствии причин для роста тарифов, делает всем медвежью услугу. Людей не готовят к тому, что тарифы будут повышены, а в который раз хотят поставить перед фактом. Поднимать цены все равно придется, но власть, наверно, хочет дождаться 31 мая, когда будут подведены первые результаты местных выборов», - считает депутат.

По убеждению В.ПЕТЁВКИ, вместо того чтобы заниматься шоковой терапией, власть должна была бы предложить план постепенного роста тарифов до уровня, который позволит покрывать расходы и гарантировать хотя бы минимальную прибыль.

«Этот план должен быть представлен в виде закона, который должен закрепить единый порядок, методику и формулу расчета тарифов в зависимости от цены энергоресурсов. Таким образом, стоимость услуг и в столице, и в райцентре будет рассчитываться на одинаковой, законодательно закрепленной основе, и ни один мэр не сможет завышать тарифы по своему усмотрению», - отметил В.ПЕТЁВКА.

При этом, подчеркнул он, должна сохраняться общегосударственная система субсидий на жилищно-коммунальные услуги для малообеспеченных категорий населения. В то же время, если местная власть будет иметь достаточно ресурсов, она может корректировать тарифы в сторону уменьшения для своей общины.

Кроме того, В.ПЕТЁВКА сказал, что рост тарифов автоматически должен означать повышение требований к качеству услуг, которые предоставляются населению: качество воды, температура батарей, напряжение в электросети должны отвечать цене, а люди должны платить только по тому, что они реально потребляют, и не оплачивать потери от полуразрушенного жилищно-коммунального хозяйства.

«Решение вопроса тарифов на законодательном уровне будет гарантировать, что эта тема в который раз не станет заложником политических баталий. Государство должно быть честным перед своими гражданами. И если есть необходимость поднятия тарифов, оно должно им об этом сообщить уже сейчас, а не ждать окончания выборов», - сказал представитель «Единого Центра».