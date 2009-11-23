На внеочередном заседании Рада возьмется за вето Ющенко

26 ноября на внеочередном заседании Верховной Рады будет рассмотрен вопрос о преодолении вето Президента на закон о выделении 1 млрд. грн. для борьбы с эпидемией гриппа.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО, комментируя соответствующую инициативу 151-го депутата от БЮТ.

По словам Н.ТОМЕНКО, Верховная Рада Украины должна сделать все, чтобы эти средства были выделены и направлены на закупку необходимых медикаментов и медицинского оборудования. Он напомнил, что по оценкам ВОЗ и украинских экспертов, правительство адекватно сработало в вопросе борьбы с эпидемией гриппа. В то же время, добавил он, международные и украинские специалисты говорят о возможности новых волн эпидемии гриппа в Украине. “Вполне очевидно, что страна должна быть готова закупить соответствующую вакцину и медицинское оборудование”, - сказал он.

Вице-спикер напомнил, что данный законопроект оперативно был принят парламентом в 401 голос народных депутатов. Н.ТОМЕНКО отметил, что в данном документе заложена такая формула расходования средств и проверки этого, что делает невозможным их одностороннее использование. Он напомнил, что по предложению оппозиции предусмотрено, что закупку медикаментов будет контролировать соответствующий комитет ВР, который возглавляют представители фракции Партии регионов.

“Потребность немедленного преодоления вето на данный законопроект связан с тем, что Украина как можно скорее должна получить вакцину и медицинское оборудование, чтобы быть подготовленной к возможной второй волне эпидемии”, - сказал он. При этом, по словам Н.ТОМЕНКО, преодолеть вето на настоящий документ парламентская коалиция и оппозиция должны вместе.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2009 год, которыми предусмотрено увеличить на 1 млрд. грн. средства Резервного фонда с целью направления их на профилактику и лечение больных гриппом.

11 ноября Президент заявил, что намерен ветировать закон о выделении 1 млрд. грн. на преодоление эпидемии гриппа, поскольку Национальному банку Украины “не откуда взять” эти средства.

Глава государства заметил, что деньги на финансирование борьбы с эпидемией гриппа должны быть бюджетными, а не печататься Национальным банком.

16 ноября Президент вернул со своими предложениями закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” для повторного рассмотрения Верховной Радой.