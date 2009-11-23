Ефремов: Янукович может хоть сегодня получить большинство в ВР

Народный депутат Украины, первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ убежден, что лидер ПР Виктор ЯНУКОВИЧ не может не стать Президентом Украины.

Такое мнение А.ЕФРЕМОВ высказал в интервью «Левому берегу».

«Он (В.ЯНУКОВИЧ – УНИАН) не может не стать Президентом. Что помешает? Ни одного фактора не вижу, а гадать впустую не хочу. Если вдруг что-то произойдет форс-мажорное, фракция соберется, политсовет партии - будем принимать решение», - так депутат ответил на вопрос журналиста: «Виктор Федорович Президентом может и не стать. Что тогда с вашей фракцией случится?».

При этом, говоря о сценариях развития событий в Верховной Раде Украины после избрания В.ЯНУКОВИЧА главой государства, А.ЕФРЕМОВ не исключил роспуска парламента в случае, если большинство не сложится.

«Если не сложится - да, вполне допускаю (роспуск ВР)», - сказал представитель Партии регионов.

На замечание о том, что у Юлии ТИМОШЕНКО в ВР фракция немаленькая и вряд ли она так просто сдастся, А.ЕФРЕМОВ сказал: «Помните 2005 год? Сколько депутатов тогда приняли сторону ЮЩЕНКО? Особенно - в период между оглашением результата выборов и инаугурацией. Ведь изначально у Виктора Андреевича не было своей большой фракции в парламенте, у ЯНУКОВИЧА она есть. ...Так что большинство уже сегодня готово переформатироваться».

А.ЕФРЕМОВ убежден, что «форматирование большинства в этой Раде под нового Президента - не проблема. Иной вопрос - Президенту, для реализации всех обещаний, необходимо конституционное большинство. Потому не/роспуск Рады зависит от того, будет или не будет в ней это конституционное большинство и смирится ли с этим вновь избранный Президент».

По словам депутата, собрать парламентское большинство для В.ЯНУКОВИЧА – «это можно хоть сегодня сделать. Просто сегодня нет на то обобщающей инициативы».