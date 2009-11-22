Литвин убедился, что бюджет-2010 правительству не нужен

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает проблематичным принятие бюджета на 2010 год до 1 января, поскольку в этом не заинтересованы правительство и Партия регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции.

По его словам, парламент принял «логичное решение относительно отправки проекта бюджета на 2010 год на доработку в Кабинет министров Украины».

Он добавил, что, в то же время, данное решение «не вписывается в рамки Бюджетного кодекса».

В.ЛИТВИН отметил, что необходима доработка бюджета, поскольку в проекте не были учтены нормы закона о повышении социальных стандартов, а также проект бюджет разрабатывался на новом Бюджетном кодексе, который был принят парламентом Украины, но заветирован Президентом Украины.

Он напомнил, что ВР не смогла преодолеть вето Президента на данный закон.

В.ЛИТВИН выразил надежду, что правительство все-таки будет выполнять закон о повышении социальных стандартов, потому что в противном случае «у меня не останется ничего другого, как обратиться к людям с предложением перестать платить за жилищно-коммунальные услуги».

При этом он добавил, что люди имеют право отвечать правительству взаимностью.

В.ЛИТВИН отметил, что «судя по настроениям, заинтересованности в принятии бюджета нет».

По его словам, представители Партии регионов убеждены, что их кандидат победит на президентских выборах, и потому им не нужен сегодня бюджет.

Председатель ВР считает, правительство также не заинтересовано в принятии бюджета.

В.ЛИТВИН напомнил, что Кабмином было принято постановление об организации экономической жизни в Украине без государственного бюджета, и это свидетельствует о том, что «нет намерения серьезно заниматься бюджетным процессом».

Он подчеркнул, что в ситуации, когда на первое место ставится «политическая целесообразность и личное восприятие того, как должны решаться бюджетные вопросы в Украине», принятие бюджета на 2010 год является проблематичным.

В.ЛИТВИН отметил, что в случае, если бюджет не будет принят в этом году, то после выборов принятый бюджет будет «намного хуже в социальном плане», чем предлагается сегодня.

В.ЛИТВИН подчеркнул необходимость создания рабочей группы для работы над проектом бюджета. По его словам, в эту группу должны войти представители правительства и народные депутаты.