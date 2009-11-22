В Винницкой области перенесли реквием памяти жертв Голодомора

В Винницкой области большинство мероприятий ко дню памяти жертв Голодомора 32-33 годов будут перенесены на 27 ноября в связи с возможным приездом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании организационного комитета по проведению в области мероприятий по чествованию памяти жертв Голодомора сообщила заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Любовь СПИРИДОНОВА.

По предварительным планам, Президент должен провести в Винницком педагогическом университете «Урок памяти жертв Голодомора».

Митинг-реквием состоится, как и планировалось, в субботу, 28 ноября, в 16 часов возле скульптуры «Ребенка-ангела», которая расположена возле площади Василия Стуса.

О возможном участии главы государства в винницком реквиеме не сообщается. Ожидается, что в мероприятии примут участие до 3 тысяч человек.