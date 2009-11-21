Литвин готов прервать отпуск, если ВР попытается свергнуть Тимошенко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН официально находится в отпуске во время сессионных заседаний, но готов председательствовать в парламенте в случае рассмотрения вопроса об ответственности правительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции.

Он отметил, что подписал распоряжение, в соответствии с которым «со вторника по пятницу, когда пленарная неделя, я нахожусь в отпуске».

В то же время В.ЛИТВИН напомнил, что все акты и документы должен подписывать председатель Верховной Рады Украины.

По словам В.ЛИТВИНА, его «удивляет, и, с другой стороны, радует такой нездоровый ажиотаж вокруг того, в отпуске я, или нет».

Он отметил, что сначала его пытались обвинить в использовании парламентской трибуны, а теперь, когда «я показал – давайте будем все честны и, как того требует закон, пойдем в отпуск, то говорят, что он какой-то придумал ход или чего-то боится».

В.ЛИТВИН обвиняет своих оппонентов в том, что они «пытаются из этого делать пиар».

При этом он выразил убеждение, что «предпринял правильный шаг», взяв отпуск.

В то же время В.ЛИТВИН отметил, что «если в ВР будут рассматриваться вопросы об ответственности правительства или другие какие-то «чувствительные» вопросы, то я приду и буду принимать участие и председательствовать на этих заседаниях, чтобы не давать никаких оснований для обвинений в уклонении от ответственности».

В.ЛИТВИН добавил, что парламент работает в нормальном режиме, а то, что иногда выясняют, «у кого дороже галстук», то это уже «относится к уровню общей культуры».

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЛИТВИН находится с рабочей поездкой в Житомирской области.

Он посетил ОАО «Коростенский завод химического машиностроения», побывал в Овручской центральной районной больнице, которой подарил рентгеновский аппарат.