Литвин о бюджете, правительстве, выборах и ручном режиме

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН высказывается за необходимость создания совместной парламентско-правительственной рабочей группы для доработки проекта государственного бюджета на будущий год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом спикер заявил сегодня в Кировоградской области, отвечая на вопросы журналистов.

«Будет ли встречать Украина новый год с бюджетом, зависит от того, насколько будет у Кабинета министров и Верховной Рады желания совместно доработать документ», - отметил В.ЛИТВИН.

«Я убежден в необходимости создания совместной рабочей группы из числа представителей парламента и Кабинета министров, и с учетом новых экономических и законодательных реалий, в первую очередь с учетом закона о повышении минимальных социальных стандартов и действующего Бюджетного кодекса, довести до кондиции нынешний проект государственного бюджета и подать его на рассмотрение в Верховную Раду», - сказал В.ЛИТВИН.

«При условии, что будет общее виденье подходов к этому документу, общее желание принять бюджет, понимание невозможности держать страну в ручном режиме и дальше, настоящий документ можно и нужно принять до 31 декабря 2009 года», - отметил он.

Вместе с тем, заметил В.ЛИТВИН, «если правительство давно приняло постановление о том, что оно постановлением будет регулировать бюджетные расходы, это значит, что нет настроя на принятие основного экономического закона страны».

К величайшему сожалению, сказал председатель Верховной Рады, пока нет общего желания принять бюджет «ни со стороны правительства, ни со стороны соответствующих фракций, ни со стороны фракций, считающих себя оппозиционными». «Одни считают, что президентская победа у них уже в кармане, и они после победы примут свой бюджет, а другие не хотят давать ответы на непростые вопросы. А, следовательно, проще держать все в ручном режиме», - отметил он. «Это негосударственная политика. Жить политическими кампаниями - значит обрекать страну на дальнейшую неопределенность», - отметил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 ноября, Верховная Рада возвратила проект госбюджета на 2010 год на доработку в правительство. Кабинет министров в двухнедельный срок со дня вступления в силу постановления должен доработать проект бюджета на 2010 год и подать на рассмотрение парламента.