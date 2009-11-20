Тимошенко взяла в доверенные лица еще двух певцов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала певца Александра ПОНОМАРЕВА доверенным лицом в общегосударственном избирательном округе кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал в общегосударственном избирательном округе доверенными лицами Ю.ТИМОШЕНКО директора Института философии НАНУ Мирослава ПОПОВИЧА и в одном из территориальных избирательных округов - певца Павла ДВОРСКОГО.

Напомним, что 17 ноября ЦИК зарегистрировала доверенными лицами кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО в территориальных избирательных округах сразу 10 звезд шоу-бизнеса.

В частности, ими стали: Наталия МОГИЛЕВСКАЯ (АР Крым), Алексей ПОТАПЕНКО (Потап) и Анастасия КАМЕНСКИХ (Днепропетровская область), Руслана ЛИЖИЧКО (Львовская область), Тина КАРОЛЬ (Херсонская область), Каролина КУЕК (Ани Лорак; Черновицкая область), Нина МАТВИЕНКО и Ада РОГОВЦЕВА (г. Киев), Павло ЗИБРОВ (Киевская область), Ирина БИЛЫК (Одесская область).

Как сообщал УНИАН, ранее ЦИК зарегистрировал доверенными лицами Ю.ТИМОШЕНКО в едином общегосударственном избирательном округе первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА и президента Национальной академии наук Украины Бориса ПАТОНА.