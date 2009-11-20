Украина предлагает собрать в Киеве всех борцов с пиратами

Украина готова организовать в Киеве международную встречу на тему борьбы с пиратством у берегов Сомали.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом заявил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Юрий СЕРГЕЕВ 18 ноября во время дебатов Совета Безопасности ООН на тему борьбы с пиратством. Украина была одним из инициаторов этих дебатов.

Ю.СЕРГЕЕВ одобрительно оценил усилие Совбеза ООН по борьбе с пиратством, в частности базовую резолюцию № 1846, соавтором которой выступила Украина. Этим решением были санкционированы многонациональные военно-морские операции у побережья Сомали, в частности Европейского Союза («Аталанта») и НАТО. Постоянный представитель Украины также приветствовал деятельность Контактной группы по борьбе против сомалийского пиратства, которая является на сегодня стержневым механизмом координации действий ведущих государств и международных организаций в этой сфере. Украина приглашается к участию в заседаниях Контактной группы.

В то же время Ю.СЕРГЕЕВ выразил глубокую озабоченность в связи с увеличением количества нападений пиратов, значительным расширением географии нападений и все более дерзких и более агрессивных атак пиратов. Было отмечено, что проблема пиратства приобрела глобальный характер и поэтому требует глобальных усилий по ее преодолению. Ведущую роль в этом процессе должна играть ООН.

Отдельное внимание было уделено инцидентам с украинскими моряками. «В то время, когда Совет Безопасности ООН проводит это заседание, в плену пиратов уже более полугода находятся 24 украинских моряка - члены экипажа судна «Ариана», – отметил постоянный представитель Украины. В этой связи делегация Украины решительно призвала ООН и Совет Безопасности к безотлагательным и согласованным действиям, направленным на борьбу, как против последствий пиратства, так и его первопричин.

Было отмечено, что Украина является активным контрибьютором международных усилий по искоренению пиратства. Ю.СЕРГЕЕВ привлек внимание к направленному Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО обращению к международным организациям с решительным призывом усилить практические усилия по искоренению этого зла. Было выражено удовольствие, что ряд предложенных Президентом Украины конкретных шагов, в частности создание региональных координационных центров по безопасности судоходства, уже реализованы или находятся на стадии осуществления.

Постоянный представитель Украины напомнил членам Совета Безопасности ООН, что наше государство еще в 2005 году в рамках Международной морской организации выступило инициатором резолюции „Пиратство и вооруженное ограбление судов в водах у побережья Сомали” – решения, которое стало основой для последующих шагов СБ ООН в этом направлении.

Подчеркнув важность пристального и непрерывного политического внимания стран мира к вызовам пиратства, Ю.СЕРГЕЕВ сообщил о готовности Украины организовать в Киеве одну из международных встреч по этой проблематике.

Он отметил, что, кроме политико-дипломатического участия в глобальной борьбе против пиратства, Украина готова и уже делает конкретный практический вклад в это важное дело. В частности, наше государство заявило о намерении присоединиться к операции ЕС «Аталанта» и в настоящее время активно прорабатывает пути такого участия. Украина также рассматривает возможность взноса в Международный целевой фонд по противодействию пиратству. Присоединяясь к усилиям ООН по устранению причин этого явления, главной из которых является крайняя бедность, в этом году Украина стала донором Мировой продовольственной программы, сделав взнос на сумму более полумиллиона долларов США (580 тыс. дол. США).

Проведение Советом Безопасности указанных дебатов и участие в них делегации Украины стало одним из элементов реализации инициативы Президента Украины В.ЮЩЕНКО по мобилизации международного содружества для борьбы против пиратства, озвученной с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября 2009 г. Следующим шагом должна стать инициированная Украиной интерактивная дискуссия на тему усиления роли ООН и Генассамблеи Организации в противодействии глобальным вызовам пиратства. Проведение мероприятия запланировано на 1 декабря с.г. в контексте рассмотрения ГА ООН пункта 76 повестки дня ее 64-й сессий «Мировой океан и морское право», сообщает пресс-служба МИД.