Нардеп обвинил министра юстиции в миллиардных злоупотреблениях

Народный депутат от КПУ Игорь КАЛЕТНИК обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКА с требованием привлечь к уголовной ответственности министра юстиции Украины Николая ОНИЩУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий депутатский запрос обнародовал на заседании Верховной Рады первый вице-спикер Александр ЛАВРИНОВИЧ.

В частности, И.КАЛЕТНИК обратился к генпрокурору в отношении обеспечения надлежащей проверки фактов злоупотребления властью и превышения служебных полномочий и привлечения Н.ОНИЩУКА к уголовной ответственности в связи с наличием в его действиях преступлений, предусмотренных статьями 364 и 365 Уголовного кодекса Украины.

В комментарии УНИАН И.КАЛЕТНИК напомнил, что он уже инициировал отставку Н.ОНИЩУКА за злоупотребление служебным положением.

В настоящее время, по его словам, у него есть дополнительные документы, что Н.ОНИЩУК допускал злоупотребления, которые привели к миллиардным потерям бюджета Украины.

Эти данные установлены Счетной палатой, сказал И.КАЛЕТНИК, и добавил, что Министерством юстиции был предоставлен приоритет при проведении закупок коммерческим структурам без проведения соответствующего тендера и конкурса.

Кроме того, по словам депутата, была создана такая система реестра, с помощью которой средства поступали в информационный центр Минюста, а не в бюджет государства.

По предварительным данным, за несколько последних лет это привело к потерям на сумму более 1,5 млрд. грн., отметил И.КАЛЕТНИК.

«Таким образом, Н.ОНИЩУК своими действиями нанес ущерб государству и создал систему государственных реестров, распространенную не только на нотариусов, на ГАИ, агентство по вопросам земельных отношений, но и на других», - сказал он.

И.КАЛЕТНИК подчеркнул, что каждый земельный акт, который выдается, пользуется программным обеспечением, выполненным частными структурами, и поступления от этого попадают не в бюджет Украины.

Кроме того, Министерством юстиции допущено осуществление схемы, позволяющей получать авторское вознаграждение за создание этих коммерческих продуктов и реестров на сумму более 100 млн. грн., сказал депутат от КПУ.

Он отметил, что, в соответствии с законодательством, Генпрокуратура должна отреагировать на этот запрос в течение десяти дней, однако ввиду большого объема документов, вероятнее, что это будет сделано на протяжении одного месяца.