Смешко: украинские политики танцуют канкан на минном поле

Бывший председатель Службы безопасности Украины, глава Всеукраинской общественной организации бывших представителей силовых ведомств “Сила и Честь” Игорь СМЕШКО предлагает на десять лет ввести мораторий на любые изменения Конституции Украины. Об этом И.СМЕШКО заявил в интервью «Левому берегу».

По словам И.СМЕШКО, задача организации «Сила и Честь» – «используя свои знания и опыт, защитить Конституцию и законы Украины от авантюристов. Более того, на ближайшие лет десять вообще следует ввести мораторий на любые изменения Конституции. Это уже личная моя точка зрения».

Как отметил экс-глава СБУ, «мощные европейские державы уважают и соблюдают традиции своей государственности, принципы прецедентного права, на которых они построены. Великобритания - самая древняя в Европе демократия и конституционная монархия. При том, что писанной Конституции там просто не существует. Ну, а наши политики последние пять лет нечто на подобии канкана на минном поле исполняют. Как будто специально отыскивают то, что разъединяет страну, подрывает правовые основы, а не объединяет, укрепляет ее. И пеняют при этом на Конституцию! Мол, все беды в стране - от ее несовершенства. Неправда, Конституция у нас замечательная!».

По мнению И.СМЕШКО, полномочий, данных Конституцией Президенту, вполне достаточно для эффективного управления страной. «Взять, хотя бы, контроль главы государства над спецслужбами и силовым блоком, возможность назначать в него кадры по своему усмотрению. Одного этого достаточно для того, чтоб премьер-министр не мог позволить себе игнорировать даже мысли Президента, не говоря о писанных указах. Разберись, изучи и знай. Грамотно управляй и пользуйся уникальными информационными ресурсами и возможностями, данными тебе законом и Конституцией. Будь ответственен и предельно точен с Законом - вот и весь секрет эффективного управления страной, с позиции Президента».

Говоря об организации «Сила и Честь», И.СМЕШКО рассказал, что она объединяет ветеранов всех без исключения правоохранительных органов, спецслужб и силовых структур Украины.

«Мы, возможно, - самые законопослушные граждане в стране, менее всего желавшие до этого вмешиваться в политику. Нельзя сказать, что многие из нас не были вхожими до этого в высшие эшелоны власти. Но, не как профессиональные политики, а как профессиональные службисты, пытавшиеся уберегать политиков от губительных действий и поступков... Однако, мы же видим, что происходит сейчас в стране, как нарушаются все возможные нормы Конституции, распадается правовое поле. В последние пять лет эти деструктивные процессы развиваются ускоренными темпами, что грозит стране катастрофой».

По словам И.СМЕШКО, пенсионеров-«силовиков» - более 700 тысяч человек. «Огромная армия государственных служащих, которые также давали присягу на службу Родине и многие из которых, по независящим от них причинам, незаконно были уволены со службы только лишь потому, что поменялась власть. Но они ведь служили государству, а не конкретному лицу. Средний возраст- 40-50 лет. То есть, нестарые еще люди, с активной жизненной позицией. У каждого - семьи, дети и они просто не могут спокойно наблюдать за происходящим. Мы вынуждены вмешаться - попытаться начать активно участвовать в общественно-политической жизни», - сказал экс-глава СБУ.