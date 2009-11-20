Герман требует от ГПУ разобраться с прекращением работы одесских ТРК

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Анна ГЕРМАН направила депутатский запрос в Генеральную прокуратуру Украины по поводу нарушения одесскими властями свободы слова.

«Нельзя быть не довольным позицией какого-то канала и закрывать его, - отметила А.ГЕРМАН в обращении, текстом которого располагает УНИАН. - Если есть аудитория у этого телеканала, и кто-то его закрывает, то автоматически нарушаются права этих людей. Мы будем защищать этот канал, несмотря на какие-то политические позиции. Мы можем соглашаться или нет со стилистикой канала, но мы не имеем права нарушать свободу слова».

«Я направила свой запрос, и теперь правоохранительные органы и Генпрокуратура в обязательном порядке должны вмешаться, это обязательно, ведь это – нарушение закона. Это – первый шаг, мы защитим их», – подчеркнула народный депутат.

Между тем, в Одесской мэрии категорически отрицают обвинения в попытках давления на телеканалы «Арт», «Град» и «АТВ-кабельный», собственники которых - Алексей КОСТУСЕВ, Алексей КОЗАЧЕНКО и Игорь МАРКОВ – позиционируют себя оппозиционерами к «оранжевой» власти.

Как заявил в комментарии УНИАН заместитель начальника Представительства по управлению коммунальной собственностью Одесского горсовета Олег ШЕВЧУК, которое обвиняют в давлении на эти телеканалы, «мы вообще не имеем договорных отношений с наиболее часто упоминаемые в этой связи ТРК «Арт» и «Град», и никак не можем влиять на редакционную политику или свободу слова».

Арендатором нескольких помещений в здании №1 по улице Артиллерийской, где, согласно июльскому решению Одесского горисполкома, начаты «плановые работы по демонтажу прохудившейся крыши, является частный городской телерадиоцентр, - уточнил О.ШЕВЧУК. – А проведение ремонта вызвано тем, что ряд расположенных на верхних этажах кабинетов управлений горсовета, в частности, городского отделения МЧС, уже серьёзно пострадали от влаги, о чём свидетельствуют трещины и явные следы замокания».

Вот строители и приступили с 18 ноября к работам по демонтажу пришедшего в негодность многослойного «пирога» мягкой кровли, которая будет заменена новой, отметил чиновник. А в дальнейшем, в соответствии с проектом, будут приведены в порядок перекрытия, проведено омоноличевание».

«Мы крайне удивлены, - добавил О.ШЕВЧУК, - что обычный хозяйственный вопрос вызвал повышенный интерес некоторых политиков. Если народным депутатам и даже кандидатам в Президенты не о чём больше говорить, значит кризис в этой стране не закончится никогда».

«Нам не понятно, причем тут наступление на свободу слова, когда ТРК «Арт» или «Град» не являются арендаторами помещений по адресу Артиллерийская, 1. А обслуживающий их интересы частный «городской телерадиоцентр», в свою очередь, не является СМИ», - отметил представитель городской власти.

«Если же кому-то в течение полугода, когда собственников телецентра предупреждали о необходимости подобрать себе другое помещение под офис в связи с плановым ремонтом, не хотелось этим заниматься, то это вовсе не значит, что сотрудники Представительства по управлению коммунальной собственностью горсовета должны безучастно наблюдать, как разрушается коммунальное здание, в котором мы работаем», - подытожил О.ШЕВЧУК.

Как сообщал УНИАН, 29 октября 2009 года Представительство по управлению коммунальной собственностью Одесского городского совета обратилось к «Одесскому городскому телерадиоцентру» с требованием освободить до 15 ноября 2009 года арендованные помещения.

По мнению руководства ООО «Одесский городской телерадиоцентр», Представительство по управлению коммунальной собственностью Одесского горсовета создает условия для прекращения деятельности СМИ в нарушение Постановления Верховной Рады Украины от 10 июня 2009 года «Об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2009 года».