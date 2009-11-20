Литвин напоминает Тимошенко ее же слова о выполнении бюджета

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отмечает, что средства на выполнение закона о повышении социальных стандартов есть, и настаивает на его выполнении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил на пресс-конференции в Виннице.

«Правительство утверждает, что бюджет выполняется на 100%, соответственно, средства есть. Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусмотрела средства на повышение прожиточного минимума, – это где-то менее чем 800 млн. Средства есть, их нужно просто выполнять», - сказал председатель ВР.

В.ЛИТВИН отметил, что новые социальные стандарты необходимо учесть в бюджете на следующий год.

«Что касается следующего года, это нужно предусматривать в бюджете. Конечно, сегодня нет (средств), но с учетом этого нужно формировать бюджет и принимать соответствующее решение. Когда нужно было на Евро-2012, нашли средства 9,8 млрд., а для людей средств не хватает?», - заявил В.ЛИТВИН.

Он напомнил: «Да, мы приняли не только закон о соцстандартах, мы приняли и изменения в госбюджет на 2009 год, и Президент подписал, где предусмотрено в пределах 800 млн., чтобы закрыть эту тему за два месяца. Поэтому средства есть, и я не воспринимаю утверждений о том, что мы закон не будем выполнять».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 октября приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы». Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн. Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

30 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал этот закон.

5 ноября в КС поступило представление 50 депутатов о конституционности закона об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

6 ноября Верховная Рада утвердила поправки в Государственный бюджет на 2009 год, которыми устанавливаются механизмы финансирования повышения социальных стандартов с 1 ноября.