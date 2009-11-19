Литвин: государство обязано создать правила игры для бизнеса

Председатель Верховной Рады, кандидат в Президенты Украины Владимир ЛИТВИН отмечает, что государство обязано “создать правила игры” для бизнеса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам после ознакомления с работой ОАО «Птицекомбинат «Бершадский» в Винницкой области и встречи с коллективом предприятия.

В.ЛИТВИН подчеркнул социальную ответственность бизнеса перед обществом.

Председатель ВР отметил, что в то время, как государство обязано создавать соответствующие правила игры, представители бизнеса «должны демонстрировать ответственность за рабочих, которые у них работают, и обеспечивать не только своевременную выплату зарплаты и ее достойный уровень, но и поддерживать социальную сферу и инфраструктуру, особенно в небольших городах, городках и поселках, где чрезвычайно мало бюджетообразующих предприятий.

В.ЛИТВИН убежден, что такой подход является гарантией «стабильной жизни людей, стабильности всей страны, ведь качество жизни работников и их социальное самочувствие в конечном итоге определяют прибыли и перспективы бизнеса. Он подчеркнул, что при условиях соблюдения такого подхода у нас не будет, как это часто бывает, вкладываться негативный смысл в слова «бизнес» и «бизнесмен».

В.ЛИТВИН отметил, что для эффективной работы предприятий необходимо «отстранить от руководства соответствующими сферами и отраслями людей, которые, по сути, являются обслуживающим персоналом большого бизнеса», поскольку дотации, выделяемые сегодня предприятиям, из-за «монопольного давления не доходят производителям, действительно нуждающимся в этом, и делающим очень важное дело в противовес тем, которые только наращивают свои состояния и пекутся исключительно о собственных интересах».

Как сообщалось ранее, председатель Верховной Рады Украины 19 и 20 ноября посетит с рабочими поездками Винницкую и Кировоградскую области.

В.ЛИТВИН проведет встречу с жителями г. Бершадь и Шаргород, а в Кировоградской области он встретится с жителями г. Ульяновка и пгт Голованевск и посетит музей Ракетных войск стратегического значения.