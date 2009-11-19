В ЕЦ говорят, что Тимошенко и Ющенко должны подумать про газ вместе

Первый заместитель председателя партии “Единый Центр”, народный депутат Украины Виктор ТОПОЛОВ заявляет, что относительно российско-украинских газовых переговоров и подписания нового межправительственного соглашения о поставках газа у власти должна быть единая позиция, и только тогда она сможет защитить национальные интересы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, В.ТОПОЛОВ, в частности, отметил: “Не нужно писать никаких директив и писем друг другу. Высшее руководство государства должно вместе сесть и выработать общую стратегию на газовых переговорах”.

По мнению В.ТОПОЛОВА, “в этом вопросе нет темы для политических дискуссий - новое газовое соглашение должно кардинально отличаться от нынешнего”, ведь, по его словам, “действующие газовые контракты несут риски как экономического, так и политического характера”.

Представитель “Единого Центра” напомнил, что по действующим газовым договоренностям, ставка транзита для “Газпрома” составляет 1,7 дол., и даже ее рост с 1 января 2010 года до прогнозируемых 2,7 дол. не отвечает рыночной стоимости цены такой услуги. “Если среднеевропейская ставка на транзит составляет около 7 дол., то потери бюджета очевидны”, - подчеркнул В.ТОПОЛОВ.

По его мнению, действующее соглашение также создало механизмы влияния России на Украину через возможные штрафы за недобор газа. “И сумма этих штрафов может быть настолько большой, что ляжет тяжелой глыбой на экономику и вызовет банкротство не только “Нафтогаза”, но и поставит под сомнение платежеспособность государства в целом”, - отметил депутат.

В.ТОПОЛОВ подчеркнул, что в любом случае подписание газовых соглашений не должно стать политическим вопросом. «Мы должны платить рыночную цену за газ, но получить рыночную цену за транзит. При этом не нужно выдумывать новые формулы «европейской» цены за газ, которых не существует в природе. И в Украине, и в России достаточно экспертов, чтобы найти разумный консенсус относительно цены. Естественно, что она должна быть ниже той, которую платят европейские страны, поскольку они географически находятся дальше от границ России», - отметил он.