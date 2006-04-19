Ющенко на Пасху посетит 4 церкви

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на Пасху посетит церкви четырех христианских конфессий в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО.

По ее словам, не исключено также, что на Пасху, 23 апреля, Президент с семьей посетит родину (Сумскую область – УНИАН).

И.ГЕРАЩЕНКО также сообщила, что Президент традиционно придерживается строгого поста.