Ющенко на Пасху посетит 4 церкви
14:38, 19 апреля 2006Политика
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Сейчас Президент держит строгий пост
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на Пасху посетит церкви четырех христианских конфессий в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО.
По ее словам, не исключено также, что на Пасху, 23 апреля, Президент с семьей посетит родину (Сумскую область – УНИАН).
И.ГЕРАЩЕНКО также сообщила, что Президент традиционно придерживается строгого поста.
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