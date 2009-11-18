Янукович рассказал, какой вопрос решит первым, если станет Президентом

Кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает в случае победы на выборах произвести перерасчет пенсий и зарплат с 1 ноября 2009 года согласно принятому закону о повышении социальных стандартов и произвести людям все необходимые доплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в г. Горловка (Донецкая область) на встрече с горняками шахты им. Ленина ГП «Артемуголь».

«Я могу сказать однозначно, здесь впервые: если нам не удастся поднять пенсии и зарплаты с 1 ноября, то как только мы придем к власти, пересчитаем эти пенсии и зарплаты и вернем людям долги с 1 ноября 2009 года», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он добавил, что все это для того, «чтобы люди знали, что как только мы избавимся от этой власти, мы решим эту задачу, это будет вопрос номер один, который я решу».

Как сообщал УНИАН, 16 ноября 2009 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" об обеспечении выплаты пенсий и социальных стандартов в повышенном размере.

Закон направлен на обеспечение своевременного осуществления пенсионных выплат и выплаты помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям в установленных законодательством размерах. Законом Украины "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы" с 1 ноября 2009 года повышен прожиточный минимум на одного человека до 701 грн., а для нетрудоспособных лиц – до 573 грн. В связи с чем возникла дополнительная потребность в средствах Пенсионного фонда на выплату пенсий в текущем году в объеме 717 млн. гривен и выплата социальной помощи в сумме 100 млн. грн.

Законом предусматривается определить источником покрытия дополнительной потребности в ресурсах Пенсионного фонда средства государственного бюджета и увеличить расходы государственного бюджета по программе "покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины для выплаты пенсий" на сумму 717 млн. грн.; увеличить объем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям на 100 млн. грн.

В то же время, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выступала против принятия закона о внесении изменений в Госбюджет-2009 для обеспечения повышения социальных стандартов.

16 ноября, после подписания закона Президентом, она заявила: "Два кандидата в Президенты – Виктор ЯНУКОВИЧ и Виктор ЮЩЕНКО – для того, чтобы повысить свои рейтинги, "убить" правительство и страну, совместно проголосовали за закон о повышении социальных стандартов, который абсолютно невозможно обеспечить финансово. И Президент сегодня этот закон подписал". Глава правительства считает такие действия не просто популизмом или предвыборной технологией. "Это – колоссальная проблема для государства, которую необходимо срочно решать. Это напоминает ситуацию, когда террористы хотят уничтожить мирное население и вкладывают бомбу в игрушки, а потом подбрасывают их детям. Так же сделали ЮЩЕНКО с ЯНУКОВИЧЕМ с законом о повышении социальных стандартов. Они в социальные стандарты вложили большую бомбу, как для финансовой системы Украины, так и для людей. Таким образом они хотят уничтожить страну, вести чрезвычайное положение и на этом выигрывать свои выборы. Я этого никогда не допущу", - заявила премьер.