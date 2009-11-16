Литвин не будет помогать регионалам свергать Тимошенко

Фракция Блока Литвина не будет голосовать за выражение недоверия правительству в случае рассмотрения этого вопроса в сессионном зале парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, комментируя соответствующее требование фракции Партии регионов.

Председатель ВР отметил, что правительство обязано выполнять закон о повышении социальных стандартов, несмотря на все заявления, что оно этого делать не собирается. «И мы будем делать все, и требовать от правительства выполнения данного закона», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, то, что сегодня происходит в парламенте, является ничем иным как запугиванием друг друга.

Как сказал В.ЛИТВИН, непонятно, кто на себя возьмет ответственность за ситуацию в Украине, если правительство будет отправлено в отставку и будет иметь полномочия «исполняющих обязанности».

«Поэтому, по моему глубокому убеждению, принимая такое решение, нужно понимать, каковы будут последствия. Нужно дать этому правительству довести ситуацию до логического завершения», - сказал В.ЛИТВИН.