Ющенко подписал закон о деньгах на новые соцстандарты

Виктор Ющенко подписал закон О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» (относительно повышения соцстандартов).

Соответствующий документ размещен на официальном сайте главы государства. Согласно с текстом, закон был подписан Президентом еще 6 ноября.

Документ приписывает «установить с 1 ноября 2009 года прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере 701 гривни и для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения: детей в возрасте до 6 лет 632 гривни; детей в возрасте от 6 до 18 лет 776 гривен; работоспособных лиц 744 гривни; лиц, которые потеряли работоспособность, 573 гривни».

В то же время Президент подписал еще один закон о внесении изменений в госбюджет-2009, которым выделяется 500.000 тыс. гривен на строительство автотранспортной магистрали через Днепр в городе Запорожье.