Политолог: раньше жены писали в партком, а теперь в Центризбирком

На будущей неделе тема эпидемии гриппа отойдет на задний план, а топовой станет тема выборов, сказал сегодня на пресс-конференции политолог, президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, на сегодняшний день «сценарии, которые планировались кандидатами, избирательные стратегии сломаны из-за скандалов и эпидемии гриппа в Украине».

Как сказал И.ЖДАНОВ, сегодня президентская кампания «проходит по непрогнозируемому сценарию, поскольку его не прогнозировали ни политологи-эксперты, ни кандидаты в президенты».

Он отметил, что сегодня избирательная кампания является фоновой, и кандидаты в президенты пытаются «сломать этот сценарий» и вывести тему выборов как топовую.

По словам эксперта, на этой неделе «наиболее активным» был Президент Виктор ЮЩЕНКО, который перехватил инициативу у лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА и, по сути, занял все информационное пространство.

И.ЖДАНОВ заметил, что вызывает сомнение ряд вопросов, которые В.ЮЩЕНКО адресует премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, в частности, относительно финансирования Вооруженных сил и состояния экономики. Он считает, что большинство этих вопросов можно адресовать самому Президенту Украины.

Эксперт назвал непонятной логику Президента, который сначала подписывает закон о повышении социальных стандартов, но ветирует закон о повышении акцизов на табак и алкогольные изделия, которое должно было дать дополнительные поступления в бюджет.

По его словам, также нелогичным является заявление В.ЮЩЕНКО о желании ветировать закон, которым предусматривается выделение 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа. Как сказал эксперт, люди такого подхода не воспринимают. «Его (В.ЮЩЕНКО – УНИАН) логика не клеится в логику государственную, такая логика, наверно, имеет под собой избирательную подпочву», - отметил И.ЖДАНОВ.

Он также назвал интересной тему правдивости деклараций, которая была поднята бывшей женой кандидата в президенты, лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО. По словам И.ЖДАНОВА, «раньше жены писали в партком, а теперь в Центризбирком».

В свою очередь, председатель правления Лаборатории законодательных инициатив Игорь КОГУТ заметил, что на этой неделе была актуальной тема деклараций кандидатов, и больше всего «под раздачу попала Юлия ТИМОШЕНКО».

В то же время, по его мнению, не уместно Президенту В.ЮЩЕНКО вовлекаться в дискуссию относительно того, насколько декларация премьер-министра соответствует ее расходам и реальным поступлениям. По словам И.КОГУТА, этим должны заниматься СМИ.