ЦИК зарегистрировал еще одного кандидата в Президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала мэра Ужгорода, самовыдвиженца Сергея РАТУШНЯКА кандидатом на пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК единогласно.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала уполномоченным представителем кандидата в президенты С.РАТУШНЯКА в ЦИК с правом совещательного голоса Марину РАТУШНЯК.

ЦИК не нашла ошибок в документах, поданных С.РАТУШНЯКОМ на регистрацию кандидатом на пост Президента Украины.

Председатель Центризбиркома Владимир ШАПОВАЛ вручил С.РАТУШНЯКУ удостоверение кандидата на пост Президента Украины