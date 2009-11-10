Ющенко без Тимошенко не может уволить главу районной адинистрации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО рассмотреть целесообразность последующего нахождения Евгения РОМАНЕНКО на должности главы Подольской районной государственной администрации Киева.

Об этом идет речь в письме В.ЮЩЕНКО к Ю.ТИМОШЕНКО, сообщает пресс-служба Президента.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что “из-за неудовлетворительной работы, многочисленных фактов нарушений, обнаруженных в ходе проведения служебного расследования, и, как следствие, невозможности пребывания на занимаемой должности главы Подольской районной государственной администрации г. Киева, 8 апреля, 21 мая, 31 июля и 9 сентября 2009 года я обращался к Вам с просьбой безотлагательно внести на рассмотрение Кабинета министров Украины вопрос о внесении в установленном законодательством Украины порядке представления об увольнении Е.РОМАНЕНКО. По состоянию на 30 октября 2009 года ни одного ответа на указанные обращения по существу затронутого вопроса мне не поступало”.

Президент отметил, что в Оболонском районном суде г. Киева 10 сентября 2009 года рассматривалось дело о привлечении Е.РОМАНЕНКО к административной ответственности. Суд признал, что Е.РОМАНЕНКО совершил административное правонарушение, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 1 Закона Украины «О борьбе с коррупцией» (незаконное получение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в связи с выполнением таких функций, материальных благ) и признал его виновным в совершении такого преступления. Поскольку постановление Оболонского районного суда г. Киева не было обжаловано ответчиком в апелляционной инстанции, она приобрело законную силу.

Президент отметил, что в соответствии со ст. 30 Закона Украины «О государственной службе» государственная служба прекращается в случае несоблюдения связанных с прохождением государственной службы требований, предусмотренных ст. 16 данного Закона, которая определяет, что государственный служащий не имеет права совершать действия, предусмотренные ст. 1 и 5 Закона Украины «О борьбе с коррупцией». Таким образом, по его убеждению, Е.РОМАНЕНКО, который Оболонским районным судом г. Киева признан виновным в совершении коррупционных действий, в настоящее время незаконно занимает должность главы Подольской районной государственной администрации г. Киева.

“Учитывая изложенное, в очередной раз ставлю перед вами вопрос о необходимости рассмотрения на заседании Кабинета Министров Украины проблемы, связанной с целесообразностью последующего пребывания Е.РОМАНЕНКО на должности главы Подольской районной государственной администрации г. Киева. О принятых правительством решениях прошу информировать меня лично в 10-дневной срок”, – говорится в письме В.ЮЩЕНКО.