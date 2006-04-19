Черновецкому в оппозиции нужна красивая Тимошенко, но без Омельченко

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает, что, формируя оппозицию в Киевсовете, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО пытается влиять на Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Но в этой политической игре Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ принимать участие не хочет, хотя не против оппозиции, заявил мер столицы вчера вечером на ТРК „Киев”.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он - демократ по натуре и, как человек нуждается в том, чтоб ему оппонировали. «Но оппонировали не таким образом, когда лидер одной из крупных партий в Верховной Раде и красивая женщина вдруг, оказывается, работает с бывшим главой администрации, и который выступает от ее имени и делает мне предложение соответствующее... Такая оппозиция мне не нужна. Я против такой оппозиции. И я не воспринимаю никакого давления», – сказал он.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что сегодня у него есть абсолютное большинство в Киевсовете, и «никакого предательства не состоялось, хотя оно готовилось: предлагали должности разные и выборы, и перевыборы».

«Оппозиция мне очень нужна, и я буду очень благодарен и Юлии Владимировне, и очень яркому ее представителю Михаилу БРОДСКОМУ, если они мне эту оппозицию в Киевсовете создадут. Я за оппозицию. И чем она мощней, тем лучше. Но не сложилось у них с оппозицией, чтоб они меня согнули в бараний рог», - добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, по результатам выборов 26 марта из 120 мест в Киевском городском совете 41 одержал Блок Юлии Тимошенко, 21 - Блок Леонида Черновецкого, 15 - «Наша Украина», 14 - ПОРА-ПРП, 9 - Партия регионов, по 7 - «Гражданский актив Киева» и Соцпартия, 6 - Народный блок Литвина.

14 апреля состоялась первая сессия нового Киевсовета, на которой новоизбранный мэр Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ вступил в свою должность. На этой сессии 61 новоизбранный депутат Киевсовета получил мандат.

В тот же день фракции БЮТ, блока ПОРА-ПРП и “Гражданского актива Киева” в Киевсовете заявили, что будут обжаловать в суде проведение первого заседания сессии Киевского городского совета V созыва, поскольку считают его нелегитимным.

15 апреля БЮТ, Блок Виталия Кличко ПОРА-ПРП и “ГАК” заключили Соглашение о сотрудничестве и создании коалиции демократических сил Киева «Справедливый Киев».

18 апреля пресс-служба Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО заявила, что уже более 70 депутатов новоизбранного Киевсовета выразили свою поддержку предложениям Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о конструктивной работе на благо общества.