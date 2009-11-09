Представители ВОЗ благодарят Кабмин за высокий уровень борьбы с эпидемией

Представители Всемирной организации здравоохранения выразили благодарность правительству Украины и лично премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО за высокий уровень борьбы с эпидемией пандемического гриппа.

Об этом заявил руководитель Международной миссии Европейского бюро ВОЗ Юкка ПУККИЛА во время встречи премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с представителями Всемирной организации здравоохранения, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ.

«Я хотел бы от имени системы ООН и от имени миссии поблагодарить правительство Украины за то, что приняли нас здесь, и за лидерство, которое Вы лично, премьер-министр, взяли в ответ на эпидемию пандемического гриппа», - отметил Ю.ПУККИЛА, поблагодарив также министра иностранных дел за координацию двустороннего сотрудничества.

В свою очередь руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Игорь ПОКАНЕВИЧ также поблагодарил правительство Украины за эффективные действия и меры, предпринятые после объявления 6-й фазы пандемии. Он выразил благодарность правительству за полный доступ к информации, в частности, за полную открытость как со стороны Министерства иностранных дел, так и со стороны Министерства здравоохранения.

И.ПОКАНЕВИЧ также отметил, что по результатам работы Миссии ВОЗ в западных областях Украины и Житомирской области, которая еще не столкнулась с проблемой гриппа, наблюдается высокий уровень подготовки для борьбы с эпидемией гриппа.