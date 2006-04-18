Порошенко обвиняет Тимошенко во лжи

Член блока “Наша Украина” Петр ПОРОШЕНКО обвиняет лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО во лжи, в частности по поводу ее сегодняшних высказываний на пресс-конференции.

Об этом он заявил в эфире “5 канала”.

В частности, П.ПОРОШЕНКО опроверг утверждение о том, что он проводит переговоры о парламентской коалиции с Партией регионов. Также он заявил, что никогда не проголосует за кандидатуру лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра или за любого другого представителя регионалов на эту должность.

П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что “Наша Украина” принципиально определилась о формировании коалиции в формате тройки – в составе “Нашей Украины”, БЮТ и СПУ. При этом он охарактеризовал позицию БЮТ как “шантаж” и “ультиматум”. По его убеждению, целью созыва сегодняшней пресс-конференции Ю.ТИМОШЕНКО было подтверждение того, что она претендует на пост премьера, не имея дополнительных аргументов, а также заявление о том, что она ненавидит П.ПОРОШЕНКО, что и так давно известно.

При этом П.ПОРОШЕНКО заметил: то, что говорится в эфире, кардинально отличается от того, что происходит вне эфира. Он привел пример, что на днях встречался с Ю.ТИМОШЕНКО на “5-м канале”, и вне эфира они улыбались, обнимались и прекрасно поговорили.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции по результатам экстренного заседания политического совета БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО обвинила П.ПОРОШЕНКО в причастности к возбуждению уголовных дел против Александра ТУРЧИНОВА и Андрея КОЖЕМЯКИНА. По ее словам, это нужно ряду людей из «Нашей Украины», чтобы не допустить демократической коалиции и создать коалицию с Партией регионов.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что на экстренном заседании политсовета БЮТ обсуждалась информация, которая была предоставлена «одним из членов блока «Наша Украина» о том, что определенная группа в этом политическом блоке, в частности, Юрий ЕХАНУРОВ, Петр ПОРОШЕНКО, Николай МАРТЫНЕНКО должны вести переговоры за объединение в коалицию с Партией регионов.