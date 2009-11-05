Богословская: кого может защитить голодная и голая армия?

Кандидат на пост Президента Украины Инна Богословская убеждена: Украине нужно как можно быстрее получить статус нейтрального государства, поскольку хроническое недофинансирование армии и метание между военно-политическими блоками грозит потерей суверенитета.

«Солдат нечем помыть и не во что одеть. Об этом говорят сами генералы, и это диагноз нашей власти, неспособной защитить собственный народ», - заявила народный депутат в комментарии УНИАН. Так она прокомментировала заявление директора Департамента финансов Министерства обороны Украины Ивана МАРКО о том, что из 400 украинских самолетов летает только 72, а время налета пилотов не превышает 14 часов в год. По словам И.МАРКО, питание солдат финансируется на 75%, а боевая подготовка – на 8% от потребностей.

По словам И.БОГОСЛОВСКОЙ, украинская армия стала заложником политических баталий в стране и неумения политиков отделять партийные и личные интересы от интересов страны.

«Наша власть нас толкает в НАТО, хотя в Альянсе нас никто не ждет, а более половины населения категорически против членства в этой организации. Хочу напомнить, что Президент Румынии, страны-члена НАТО, несколько раз заявил о непризнании государственных границ Украины по пакту Молотова-Риббентропа, на что высшее руководство страны ответило молчанием. Это говорит о том, что власть имущие продолжают жить политическими мифами», - говорит кандидат на пост Президента Украины.

Чтобы не раскалывать страну и защитить ее от внешних угроз И.БОГОСЛОВСКАЯ предлагает отказаться от вступления в военно-политические блоки и получить статус нейтрального государства.

«Нейтральная Украина не будет бороться с ветряными мельницами, и что самое важное - держать свою армию голодной. Она сможет создать немногочисленные современные, дееспособные вооруженные силы. Этого хочет сама армия, высший офицерский состав и этого ждет вся страна», - подчеркивает политик.

«Кого может защитить голодная и голая армия? Она может только угрожать мирному населению. Поэтому в течение 5 лет нам нужно создать профессиональную армию. Но создать, а не давать пустые предвыборные обещания, как БЮТ в 2007 году», - резюмирует И.БОГОСЛОВСКАЯ.