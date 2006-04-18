Новый мэр дал поручения о материальной помощи киевлянам

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ дал указание исполняющим обязанности заместителей главы Киевской городской государственной администрации Михаилу ГОЛИЦЕ и Виктору ПАДАЛКЕ организовать прием граждан для оказания им материальной помощи и предоставить информацию по улучшению жилищных условий малообеспеченных.

Об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ распорядился сегодня во время совещания в мэрии.

Таким образом, уже с послезавтрашнего дня представители малообеспеченных слоев населения могут обращаться в районные администрации и управление социальной защиты с заявками на материальную помощь.

«Мы на 300 тыс. примерно увеличим количество денежной помощи людям, у которых сегодня есть проблемы и они являются малообеспеченными… Это будет после выборов при том, что я сегодня есть абсолютно легитимным мэром и это не популизм. Это моя идеология», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

М.ГОЛИЦА до 20 апреля в соответствии с указанием должен предоставить информацию мэру Киева относительно улучшения обеспечения жильем граждан, которые находятся в очередях и в первую очередь малоимущих.

Касаясь вопроса жилья, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также сообщил, что к нему обратился новоизбранный депутат Киевсовета Юрий ЛУЦЕНКО с просьбой о выделении квартир для чернобыльцев. И поэтому вопросу вскоре журналисты узнают предложения городских властей.

«Ко мне обратился уважаемый мною человек Юрий ЛУЦЕНКО с просьбой о выделении квартир тем, кто своим телом, здоровьем рисковал во время Чернобыльской аварии. Я думаю, что мы подготовим предложения, о которых говорил министр внутренних дел, и вскоре вам об этом будет известно», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.