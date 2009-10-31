В ПР хотят уволить двух министров за «преступную некомпетентность»

Регионал Валерий Бондык предлагает Верховной Раде уволить двух министров: главу МЧС Владимира Шандру и министра здравоохранения Василия Князевича за сочетание “халатной бездеятельности, преступной некомпетентности, злоупотреблений и нарушений действующего законодательства, что в совокупности привело к тяжелым последствиям, которые получили широкую огласку в средствах массовой информации, дискредитировали и негативно повлияли на доверие населения к системе здравоохранения в целом”.

В объяснительной записке к проекту постановления “об ответственности за бездеятельность и небрежность относительно создания угрозы жизни и здоровью населения в результате распространения высокопатогенного гриппа A/H1N1 в Украине”, размещенном на сайте Верховной Рады регионал обвиняет Минздрав и МЧС в преднамеренном затягивании информирования украинцев о начале эпидемии “свиного гриппа” и об опасностях, связанных с этим заболеванием. По мнению нардепа, это “может привести к значительным смертельным случаям и объявлению в Украине чрезвычайной ситуации”.