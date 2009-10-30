Ющенко внес в парламент свой вариант изменений к закону о выборах

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду свой вариант проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выборов Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявила заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в Конституционном Суде и в Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК.

«В настоящее время позиция Президента Украины относительно конституционности и качества избирательного законодательства практически полностью подтверждена и поддержана Конституционным Судом Украины и уважаемыми международными институтами - Европейской комиссией «За демократию через право» (Венецианская комиссия) и Бюро демократических инициатив и прав человека ОБСЕ», - сказала М.СТАВНИЙЧУК. При этом она заметила, что до сих пор, к сожалению, изменения в законодательство не внесены.

Поэтому, сообщила она, Президент внес свои предложения относительно изменений и дополнений, в частности, к Закону Украины «О выборах Президента Украины» и Кодексу административного судопроизводства Украины.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что глава государства признал целесообразным ограничиться самыми неотложными в этих условиях законодательными предложениями, которые направлены на приведение принятого закона в соответствие с Конституцией Украины и, соответственно, с правовыми позициями Конституционного Суда Украины, изложенными, в первую очередь, в решении от 19 октября 2009 года по делу о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выборов Президента Украины; учет международных стандартов в области выборов; устранение несогласованностей, которые имеют место в положениях действующей редакции Закона «О выборах Президента Украины».

Предлагаемые главой государства изменения, в частности, касаются образования и организации работы избирательных комиссий в части снятия ограничений прав граждан на участие в работе избирательных комиссий в зависимости от местожительства; уточнения состава участковых избирательных комиссий специальных избирательных участков, образованных в стационарных лечебных заведениях или в учреждениях выполнения наказаний или следственном изоляторе, в которые не могут входить работники соответствующих заведений или учреждений; совершенствования механизма распределения руководящих должностей в участковых избирательных комиссиях в зависимости от классификации избирательных участков на малые, средние, большие; порядка организации работы избирательных комиссий и принятия ими решений.

Что касается составления и уточнения списков избирателей, а также процедуры (сроков) обжалования неточностей в списках избирателей предлагается закрепить положение о том, что соответствующие жалобы могут быть поданы не позже, чем за три дня до дня голосования, и будут рассматриваться безотлагательно, но не позже, чем за два дня до дня голосования. По истечении этих сроков, то есть за два дня до дня выборов (когда участковым избирательным комиссиям переданы уточненные списки избирателей), внесение изменений в эти списки не предусмотрено, кроме случаев внесения изменений в уточненный список избирателей на основании решения суда.

С учетом Решения Конституционного Суда Украины от 19 октября 2009 года о неконституционности ограничения избирательных прав граждан, которые во время выборов проживают или находятся за пределами страны, пребыванием на консульском учете предлагается закрепить порядок включения в список избирателей на соответствующем заграничном избирательном участке граждан Украины, которые обратились с соответствующими заявлениями. При этом на соответствующие органы ведения Государственного реестра избирателей предлагается возложить обязанность осуществлять меры по недопущению кратного включения избирателей в уточненные списки избирателей.

Принципиальными являются изменения, которыми предлагается предоставить право и возможности вести наблюдение за ходом избирательного процесса внутренним наблюдателям, а именно – официальным наблюдателям от общественных организаций, к уставной деятельности которых принадлежат вопросы избирательного процесса и наблюдения за ним. Аналогичный подход, кстати, применен уже в Законе Украины «О выборах народных депутатов Украины».

Предлагается обновить редакцию статей 71-73 Закона Украины «О выборах Президента Украины», которыми определяется порядок требования к форме и содержанию избирательного бюллетеня, порядок их изготовления и передачи избирательным комиссиям, а также порядок внесения изменений в избирательный бюллетень в случае отмены регистрации кандидата на пост Президента Украины.

Уточняются также требования к избирательным урнам, их обязательного пломбирования изготовленной в централизованном порядке по заказу Центральной избирательной комиссии пломбой одноразового использования единственного образца, которая имеет серию и номер.

Отдельный блок законодательных предложений касается вопросов обжалования нарушений на выборах. В частности, предлагается отнести процедуру судебного обжалования к регулированию лишь Кодексом административного судопроизводства Украины, исключив соответствующие (дублирующие) положения из Закона Украины «О выборах Президента Украины».

Непосредственно в Кодексе административного судопроизводства Украины предлагается устранить несогласованности общих и специальных норм Кодекса в части определения подсудности, коллегиальности судебного разбирательства избирательных споров и тому подобное.

«Вполне возможно найти сегодня и политический, и политико-правовой компромисс в вопросе совершенствования, в первую очередь, Закона Украины «О выборах Президента Украины» и срочно обеспечить качественную правовую основу для прозрачных законных выборов в государстве», - отметила М.СТАВНИЙЧУК.