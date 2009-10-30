ЦИК отказал пятерым желающим стать кандидатами в президенты

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатами в президенты Украины пяти претендентам, которые подали соответствующие документы.

Как передает корреспондент УНИАН, такие решения были приняты ЦИК сегодня на заседании единогласно.

Отказано в регистрации Леониду КУЛИЧЕНКО, Анатолию СУБОТИНУ, Анатолию ПОЛИЩУКУ, Алексею ГОНЧАРЕНКО, Владимиру МЕЛЬНИКУ.

Как сообщил журналистам после заседания ЦИК первый заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА, у всех этих людей не было предусмотренного законом о выборах Президента денежного залога, а также были ошибки в документах или отсутствовали определенные необходимые документы.

По словам председателя ЦИК Владимира ШАПОВАЛА, в случае отказа в регистрации человек может повторно подать необходимые документы до 11 ноября.