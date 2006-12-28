Балога вывел формулу успеха на 2007 год

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА обещает отправить на пенсию те политические силы, которые не хотят идти путем понимания и компромисса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

В.БАЛОГА подчеркнул, что монополии на власть у любой политической силы в украинском обществе не будет. По его словам, все политические силы должны сдать экзамен на способность к компромиссу. По мнению В.БАЛОГИ, нужно сотрудничать, конкурировать, а не воевать. «Я убежден, что победа - за стратегией понимания. Нам навязывали и навязывают конфликт, а мы предлагаем конкуренцию и компромисс. Компромисс – это оружие сильного», - сказал В.БАЛОГА, добавив, что «вместо одного «к» - конфликт, мы предлагаем «три «к» - конкуренция, компромисс и консолидация». Глава Секретариата подчеркнул, что именно эти три буквы «к» являются формой успеха на 2007 год.

Он отметил, что Секретариат Президент никогда не будет поддерживать конфликты и не будет принимать в них участие. «Это не наша политика», - сказал В.БАЛОГА.

«А тем, кто не хочет конкурировать, тем, кто не хочет компромисса, ради украинского общества, я думаю, они имеют все права и почести пойти общаться с КРАВЧУКОМ, с КУЧМОЙ на заслуженный отдых», - отметил В.БАЛОГА.

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