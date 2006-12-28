Янукович не хочет быть жонглером с жердью

Вчерашняя пресс-конференция премьер-министра Виктора Януковича оставила по себе неоднозначные впечатления у журналистов. Глава правительства с третьей попытки не смог “взять” название страны Азербайджан. Порекомендовал министру финансов Николаю Азарову посылать нардепов “на ушко”, “по-мужски”, так и не объяснив журналистам, каким образом одно стыкуется с другим. А о своей работе с антикризисной коалицией сказал такое, что никто не взялся уточнять. И так было ясно: отношения еще те...

На вопрос относительно того, как ему удается поддерживать баланс в «антикризисной» коалиции с такими разными политическими силами, Янукович ответил буквально такое: «Здесь очень важно в этих отношениях придерживаться своих жизненных принципов. Вы знаете... ходить как жонглер с жердью, когда ты не имеешь жизненных принципов, никогда из этого добра не выйдет... Ты обязательно упадешь».

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