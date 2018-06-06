Янукович не осилил слова Азербайджан, и решил, что жонглеры ходят с жердинами

Надо признать, охранники на входе в клуб Кабмина, где должна была состояться пресс-конференция Януковича, особенно никого не обыскивали. Заинтересовались только деревянными шариком, лежащим в моем рюкзаке.

- Что это?

- Шарик для развития пальцев.

Охранник, убедившись, что это не яйцо, спокойно пропустил внутрь. Премьер проявил пунктуальность, придя ровно в три, его пресс-секретарь Денис Иванеско подтянулся несколько позже, сел тихонечко рядом и все время молчал. Янукович был одет в серый костюм, голубую сорочку, бордовый галстук и говорил очень медленно, видимо, опасаясь попасть под град критики в результате несанкционированных «ляпов». А они все же были, но об этом – ниже.

Собственно, то, что сегодня происходило в стенах клуба Кабмина, вряд ли тянет на определение пресс-конференции, скорее, это можно назвать пиар-отчетом премьер-министра перед СМИ. Для начала Янукович пожаловался на то, как Кабинету министров было трудно работать, тем не менее, он справляется со своей работой. Объемы ВВП с января по ноябрь увеличился на 6,7 процента, почти вдвое выросли темпы прироста промышленного производства, зарплата и т.д. А скоро жить станет еще лучше, еще веселее. Ведь правительство – ого-го!

Затем пошли вопросы от журналистов. Сначала поинтересовались, как Виктор Федорович относится к награждению первым вице-премьером Николаем Азаровым депутата Государственной думы России Константина Затулина орденом «За возрождение Украины» I степени. Сенсаций не было. Оказалось, хорошо относится. Ведь награждал-то его «совет общественной организации». «И запрещать этому совету… принимать решения у меня никакой возможности нет, – ответил премьер. – Я считаю, что это позитивно».

На вопрос, где Янукович будет встречать Новый год, он ответил, что в кругу своей семьи.

– Где это будет, я еще не могу сказать. Может, это будет в Киеве, может, в Донецке. Но это будет однозначно на территории Украины. Что касается отдыха, то он будет условный… Условный. Потому что правительство будет работать.

«Хорошо, что теперь Янукович знает еще и что такое условный отпуск, а не только условный срок», – комментировали журналисты.

На вопрос относительно того, как ему удается поддерживать баланс в «антикризисной» коалиции с такими разными политическими силами, Янукович ответил буквально следующее: «Тут очень важно в этих отношениях придерживаться своих жизненных принципов. Вы знаете… ходить как жонглер с жердиной, когда ты не имеешь жизненных принципов… никогда из этого добра не выйдет…. Ты обязательно упадешь».

Верное замечание. Действительно, если жонглер будет ходить с жердиной, то обязательно – рано или поздно – оступится.

О спорной ситуации с Борисом Тарасюком Янукович сказал: «Что касается Бориса Ивановича, мне кажется, что он внутренне готов принять решение». Ясно, что имелась в виду отставка министра. «Я не хочу ему ничего плохого, я ему желаю только добра», – добавил Виктор Федорович. И, казалось, этим самым он окончательно отправил его в отставку.

Затем премьер снова принялся отмазывать Николая Азарова. Журналисты спросили, как же следует относиться к вице-премьеру, рявкнувшему на депутатов: «Да пошли вы…», Янукович ответил что-то странное: «Ну, когда еще один на один – можно на ушко аккуратно сказать, разрешается, по-мужски» (интересно, что можно сказать «на ушко» «по-мужски», да еще такому количеству депутатов?). А вообще несдержанность Азарова Янукович списал на его усталость, мол, «ему приходится брать на себя весь негатив». А вообще первый вице-премьер по своей натуре является доброжелательным и незлым человеком.

В целом же прошедшая пресс-конференция доказала, что Януковичу не чуждо ничего «проффесорское». Оказалось, украинский премьер не знает, как произносить простое слово «Азербайджан». Вот и был он там, и в школе что-то учил об этой стране, и слышал не раз, а все равно: «Кстати, мы обсуждаем вопрос, сейчас, и со странами Каспийского бассейна. Я вот проехал, можно сказать, три страны: Азебарджан, Туркменистан, Казахстан», – буквально заявил он. Можно, конечно, было дать фору премьеру, сказать, что ошибся, зашился, мол, подобно Азарову, но он еще дважды повторил это слово. При том перед тем, как его произнести, он делал паузу и все же выдавал, в том самом неприличном виде: «Азебарджан».

Отчет о пресс-конференции читайте здесь Алексей Просекин