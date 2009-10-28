Новые соцстандарты по версии ПР выбросят на улицу 80 тысяч человек?

В случае подписания Президентом Украины принятого парламентом закона о повышении социальных стандартов, предприятия горно-металлургического комплекса будут вынуждены остановить производство, или сократить персонал на 20%, а это 80 тысяч человек.

Об этом заявил народный депутат Украины от БЮТ, член Президиума Совместного представительского органа стороны работодателей Олег ШЕВЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко.

«В случае, если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не применит вето к Закону «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году», предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК) либо полностью остановят свою работу, либо пойдут на массовые сокращения персонала и отчислений на социальную сферу», - сказал депутат.

«Сегодня есть четкие расчеты руководства всех предприятий ГМК, собранные Федерацией металлургов, относительно последствий введения в действие данного закона. Предприятия отрасли радикально сократят специализированные социальные программы, практику медицинского обслуживания и оздоровления, откажутся от премирования и неизбежно пойдут на массовые увольнения. При этом минимум, который называется, это сокращение 20% персонала», - отметил О.ШЕВЧУК.

Народный депутат подчеркнул, что, в частности, на “Запорожстали” прогнозируется увольнение более 20% рабочих, на Мариупольском заводе им. Ильича – около 10%, Запорожский сталепрокатный завод будет вынужден полностью остановить свою работу и уволить 1147 работников.

«Неужели в этом заключается суть виденья социальной реформы со стороны оппозиции?», - спросил О.ШЕВЧУК.

Он отметил, что правительство делает все возможное, чтобы стимулировать реальный сектор экономики и предложить ГМК специализированный комплекс программ по преодолению последствий кризиса. В связи с этим, подчеркнул О.ШЕВЧУК, глава государства обязан прислушаться к мнению экспертов и работодателей и ветировать данный закон.

«Президент В.ЮЩЕНКО все еще остается гарантом Конституции. И именно у него есть последний механизм, способный остановить обвал рынка и экономики в целом. Повышение соцстандартов по версии оппозиции выбросит на улицу около 80 тысяч рабочих. А это уже – социальная катастрофа, ответственность за которую ляжет на Партию регионов и Президента, если он не воспользуется правом вето», - заметил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

«За» проголосовали 254 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе за данный законопроект фракция БЮТ и частично фракция «Наша Украина – Народная самооборона».

Законом устанавливается прожиточный минимум на однго человека в расчете на месяц в размере с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

В 2009 году в Украине Кабинет министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что данный закон будет ветован Президентом Украины.

Неповышение минимальных стандартов, согласно Меморандуму о сотрудничестве Украины с МВФ, является одним из условий продолжения сотрудничества и выделения Украине в середине ноября четвертого – последнего – транша кредита стэнд-бай в размере 2,5 млрд. SDR (более 3,7 млрд. дол).

Глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО ранее заявила, что Президент и специалисты СП изучают закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

«Продолжаются консультации, работают специалисты над данным законом, изучаются источники финансирования, если они есть. Изучается закон: в какую копейку это выльется стране. Это непростой закон и непростое решение. Президент работает над данным законом. Есть еще, слава Богу, время», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.