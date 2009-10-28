Президентом Украины хочет стать Заур Аббасов Джаванши-оглы

В Центральную избирательную комиссию пришел неполный перечень документов на регистрацию кандидатом в президенты Заура АББАСОВА ДЖАВАНШИ-ОГЛЫ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

В пресс-службе отметили, что кандидат подал неполный список необходимых документов на регистрацию, а именно: «автобиографию, избирательную программу, заявление на имя главы ЦИК А.СТРИЖАКА (СТРИЖАК - глава Конституционного суда Украины, а глава ЦИК - Владимир ШАПОВАЛ – УНИАН), справку о месте проживания и две фотографии».

З.АББАСОВ 1958 года рождения, уроженец Кировабада (Азербайджан). Проживает в Днепропетровске и является гражданином Украины, член Народной партии, временно не работает.