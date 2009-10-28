Москаль не нашел спецслужб РФ за спиной крымских экстремистов

Главное управление Министерства внутренних дел Украины в АР Крым отрицает причастность российских спецслужб, политических партий или отдельных политиков Российской Федерации к деятельности крымских экстремистов.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в АР Крым «в связи с заявлением некоторых крымских политиков о том, что к деятельности экстремистской организации «Ат-Такфир-Валь-Хиджра» в Крыму имеют отношение российские спецслужбы».

«Главное управление МВД Украины в АР Крым официально заявляет, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий причастность российских спецслужб, политических партий или отдельных политиков Российской Федерации к данному делу не установлена», - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого, отметили в крымской милиции, Верховным судом Российской Федерации на территории России запрещена деятельность радикально-политической партии «Хизб-ут-Тахрир» и экстремистской организации «Ат-Такфир-Валь-Хиджра».

ГУ МВД расценивает высказывания политиков на этот счет как «их личную точку зрения на происходящие в Крыму процессы, не имеющую ничего общего с официальной позицией МВД Украины».

Как сообщал УНИАН, недавно в Крыму были задержаны трое вооруженных активистов радикального движения «Ат-Такфир валь-Хиджра».

26 октября министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что активисты «Ат-Такфир валь-Хиджра» готовили убийство лидера Меджлиса крымских татар Мустафы ДЖЕМИЛЕВА.

Политик в свою очередь заявил, что за радикальными исламистами, которые готовили его убийство, стоят российские спецслужбы.

В частности, как сказал М.ДЖЕМИЛЕВ, «арестованных вряд ли можно считать инициаторами готовящегося теракта и терактов вообще. Это неадекватные люди, из тех, которые не признают власть и рвут паспорта. Но эти люди лишь орудие. Насколько мне известно из дипломатических источников, разрабатывала план беспорядков российская спецслужба, а конкретно – ГРУ (Главное разведывательное управление РФ – УНИАН), исполнителем в какой-то части должен был стать Рустам КАДЫРОВ, а эти люди - лишь низовое звено».