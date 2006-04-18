В Одессу уже едут разбираться, кто там с кем блокируется

Совет «Народного Союза Наша Украина» не давал разрешения одесским нашеукраинцам блокироваться с Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель руководителя Исполкома НСНУ Игорь ЖДАНОВ.

И.ЖДАНОВ напомнил, что существует решение Совета партии, которое позволяет местным организациям НСНУ блокирование на региональном уровне лишь с членами блока «Наша Украина», где они на выборы шли отдельно. Относительно других партий необходимо разрешение президиума Совета партии. «Насколько я знаю, такого разрешения на сегодня нет, и этим вопросом занимаются. Сегодня определенные представители едут в Одессу, чтобы разобраться», - сказал И.ЖДАНОВ.