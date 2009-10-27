Суд восстановил Моцного в должности кировоградского губернатора

18:10, 27 октября 2009
Политика
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Есть десять дней на обжалование

Василий МОЦНЫЙ
Кировоградский окружной административный суд сегодня восстановил Василия МОЦНОГО в должности председателя Кировоградской облгосадминистрации.

Об этом говорится в постановлении суда, копией которого владеет УНИАН.

Коллегия судей признала противоправным и постановила отменить указ Президента от 27 июня 2009 года об освобождении В.МОЦНОГО от должности председателя Кировоградской ОГА.

Постановление суда может быть обжаловано в Днепропетровский апелляционный административный суд в десятидневный срок со дня оглашения.

 

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