Суд восстановил Моцного в должности кировоградского губернатора
18:10, 27 октября 2009Политика
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Есть десять дней на обжалование
|Василий МОЦНЫЙ
Об этом говорится в постановлении суда, копией которого владеет УНИАН.
Коллегия судей признала противоправным и постановила отменить указ Президента от 27 июня 2009 года об освобождении В.МОЦНОГО от должности председателя Кировоградской ОГА.
Постановление суда может быть обжаловано в Днепропетровский апелляционный административный суд в десятидневный срок со дня оглашения.
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