Суд восстановил Моцного в должности кировоградского губернатора

Кировоградский окружной административный суд сегодня восстановил Василия МОЦНОГО в должности председателя Кировоградской облгосадминистрации.

Об этом говорится в постановлении суда, копией которого владеет УНИАН.

Коллегия судей признала противоправным и постановила отменить указ Президента от 27 июня 2009 года об освобождении В.МОЦНОГО от должности председателя Кировоградской ОГА.

Постановление суда может быть обжаловано в Днепропетровский апелляционный административный суд в десятидневный срок со дня оглашения.