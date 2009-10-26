Луценко обеспокоен: депутатов интересуют только жареные факты

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО опровергает обвинения в разглашении тайны усыновления в резонансном деле о растлении несовершеннолетних.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Меня пытаются обвинить в разглашении тайны усыновления, я ни разу не называл фамилии потерпевших, я ни разу не называл ни одну фамилию подозреваемых или свидетелей», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он заявил, что фамилии и иную информацию разглашают другие люди, политизируют уголовное дело, чем усложняют следствие. «Тем не менее, оно (следствие) идет. Я уверен, что виновные в изнасиловании детей сядут», - сказал министр.

Ю.ЛУЦЕНКО обеспокоен тем, что депутатов интересуют только эти двое потерпевших несовершеннолетних, хотя «семьсот с лишним детей являются жертвами сексуального насилия за последние три года». Министр считает, что депутатов волнуют исключительно жареные факты, где можно найти политический интерес.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, мать пострадавших от насилия детей Елена ПОЛЮХОВИЧ настаивает на привлечении Ю.ЛУЦЕНКА к ответственности за разглашение тайны усыновления.

23 октября заместитель генпрокурора Виктор ПШОНКА заявил, что работники ведомства проверят, разглашал ли министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО тайну усыновления в деле о развращении детей.