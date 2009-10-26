Ющенко завтра пойдет сдаваться в ЦИК

Глава государства Виктор ЮЩЕНКО во вторник, 27 октября, в 11.00 подаст в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом на пост Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Нашей Украины".

Как сообщал УНИАН, глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО сообщила, что В.ЮЩЕНКО пойдет на выборы Президента Украины как самовыдвиженец. При этом В.УЛЬЯНЧЕНКО подчеркнула, что съезд "Нашей Украины", который состоится 8 ноября, обязательно поддержит его выдвижение, и станет основной движущей силой кандидата в Президенты В.ЮЩЕНКО.